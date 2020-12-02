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Terör örgütü YPG/PKK'ya kasımda ağır darbe

02 Aralık 2020 Çarşamba - 11:55 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 11:55

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik kasım ayında düzenlenen başarılı operasyonlarda, aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 140 terörist etkisiz hale getirilip kış üstlenmesi öncesi örgüte ağır darbe vuruldu.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel  Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur,  güven ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi,  güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.
 
Gece, gündüz demeden şehir merkezleri ile kırsal alanların yanı sıra  yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu  arazi şartlarına rağmen haftalarca kırsalda kalarak operasyonlarını sürdüren  güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya kasım ayında da ağır darbe vurdu.
  
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-30 Kasım tarihlerinde yurt  içi ve dışındaki operasyonlarda 140 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü  PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde düzenlenen operasyonlarda çok  sayıda şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 37'si tutuklandı, çok sayıda  şüphelinin ise emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.
 
Kasımda terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 1 güvenlik görevlisi  ile 3 işçi şehit oldu.
 
İkna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 216'ya yükseldi
 
Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve sığınak ile barınaklarının  imha edilmesi amacıyla kasımda yurt genelinde güvenlik güçlerince yapılan geniş  çaplı operasyonlarda çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ile yüklü miktarda  yaşam malzemesi ele geçirildi.
 
Jandarma ve güvenlik korucularının katılımıyla yapılan operasyonlarda,  teröristlerce kullanılan çok sayıda mağara, sığınak ve barınak imha edildi.  Böylece örgüte eleman kaybının yanı sıra kış üstlenmesi yapmaya çalıştığı kasım  ayında lojistik açıdan da darbe vuruldu.
  
Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçışların  arttığı bu yıl, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı  29 Kasım itibarıyla 216'ya yükseldi.
 
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
 
Kasım ayında yurt genelinde yürütülen operasyonlarda terör örgütü  PKK'nın birçok sözde sorumlusu da etkisiz hale getirildi.
 
MİT Başkanlığı, Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne yönelik 26 Ağustos  2016'da gerçekleştirilen ve 13 polis memurunun şehit düştüğü terör saldırısının  planlayıcısı "Demhat Sperti" kod adlı PKK'lı terörist Mesut Taşkın'ı 9 Kasım'da  yurt dışında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
 
"Çukur-barikat" olayları esnasında güvenlik güçlerine karşı kullanılan  patlayıcıların yurt içine aktarımını da organize ettiği anlaşılan terörist  Taşkın'ın ayrıca 15 Ağustos 2016'da Silopi'de Gümrük Müdürlüğüne ait servis  aracına ve 11 Nisan 2017'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki emniyet binasına  yönelik bombalı saldırılarda kullanılan patlayıcıları da Türkiye'ye soktuğu  belirtildi.
 
"Kırmızı" kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
 
İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı"  kategoride aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç, 12  Kasım'da etkisiz hale getirildi.
 
Örgütün yurt içindeki en önemli elebaşılarından terörist Sürgeç'in, 26  Temmuz 2007'de Giresun'un Alucra-Andırlı Mahallesi bölgesinde bir uzman çavuşun  ve 2008'de Erzincan'da 3 askerin şehit edildiği saldırı ile 2019 yılı haziran  ayında Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Aşağıtorunoba'da bir askerin şehit  düştüğü ve bir askerin yaralandığı saldırıya katıldığı belirlendi. Terörist  Sürgeç'in bunların yanı sıra birçok eylemin planlayıcı olduğu ve saldırı  talimatlarını bizzat verdiği tespit edildi.
 
MİT'in, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda "gri" kategoride  aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu Azad Heşet kod adlı İrfan Akcan, 17  Kasım'da etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya 2010'da katılan Akcan'ın,  2015'te Silopi'de "çukur-barikat" olaylarında jandarma, polis ve TSK personelinin  şehit edildiği saldırılara katıldığı bildirildi.
 
"Gri" kategoride yer alan ve terör örgütü PKK/KCK'nın Irak ile Suriye  arasındaki terörist sevkini koordine eden "Dıhlaz" kod adlı Hizret Çalkın ile  yanındaki teröristler de 24 Kasım'da Irak'ın kuzeyinde katıldıkları toplantı  sırasında nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.
 
Şırnak Valiliği, "kırmızı" bültenle aranan terör örgütü PKK'lı  terörist M.Ş'nin 27 Kasım'da Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini  bildirdi.
 
Türkiye, yıllar geçse de teröristleri cezasız bırakmıyor
 
Güvenlik uzmanları, PKK'nın gerçekleştirdiği kanlı eylemlerin  faillerinin aradan yıllar geçse bile tespit edilip takip edilerek etkisiz hale  getirilmesini ya da yakalanmasını, MİT'in son yıllarda terörle mücadelede  geliştirdiği teknik ve beşeri kapasite artışına bağlıyor.
 
Son dönemde birçok üst düzey PKK mensubunun etkisiz hale  getirilmesinin istihbari anlamda zor süreçler olduğuna dikkati çeken uzmanlar,  Türkiye'nin terörle, kaynağında mücadele konsepti bağlamında bunu başarıyla  uyguladığına ve bu durumun da PKK'lılar üzerinde büyük bir baskı yarattığına  işaret ediyor.
 
 

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Türkiye YPG/PKK kasım
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