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Terör örgütü YPG/PKK, Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırdı

AA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 13:25 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 13:25

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye sınırı üzerinden Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırdığını belirterek, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında yıllardır YPG/PKK'ya silah ve çeşitli yardımlarda bulunduğunu söyledi.


Terör örgütü YPG/PKK, Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla  saldırı düzenledi.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan  Yardımcısı Serbest Lezgin, Erbil'deki Peşmerge Bakanlığı binasında gazetecilere yaptığı  açıklamada, YPG/PKK'nın Suriye sınırında IKBY'ye sızma girişimi ve sonrasında  çıkan çatışmaya ilişkin bilgi verdi.  Irak ile Suriye sınırında Peşmerge'nin denetiminde bulunan bölgede  gece saatlerinde hiç beklenmedik bir durum yaşandığını belirten Lezgin, "8  kişilik bir grup silahlı PKK'lı Suriye üzerinden kaçak yollarla Kürdistan  Bölgesi'ne girmek istedi. Sınır üzerindeki grup, Peşmerge güçlerince fark edildi.  Rojava (Suriye'nin kuzeyi) ile Kürdistan Bölgesi arasında geçişlerin resmi  kapılar üzerinden yapıldığını zaten herkes biliyor. Ancak bu silahlı grup, nehri  geçip Kürdistan Bölgesi'ne gizli bir şekilde sızmak istedi." ifadelerini  kullandı.
 
 Grubun geçişine izin verilmemesi üzerine yerel saatle 04.00 sularında  Peşmerge noktasına saldırı gerçekleştirildiğini aktaran Lezgin, "50-60 kişiden  oluşan  YPG'li birgrup, o bölgede bulunan Peşmerge noktasına saldırı düzenledi.  Yaklaşık bir buçuk saat ağır silahla vahşi bir saldırı gerçekleştirildi. Peşmerge  de noktasını savunmak için saldırıya karşılık verdi ve sonuç itibarıyla yüzleri  kara bir şekilde yenilerek Suriye topraklarına geri döndüler." dedi. "YPG'nin PKK'nın yönlendirmesi ve talimatı doğrultusunda hareket  ettiği herkesçe çok iyi biliniyor" diyen Lezgin, şunları kaydetti:
 
 "Maalesef, uluslararası koalisyon güçleri de kaç yıldır terör örgütü  DEAŞ ile mücadele adı altında ağır silahları bu güçlere peşkeş çekiyor. Bu  vesileyle Peşmerge Bakanlığı olarak uluslararası koalisyon güçlerine gece yaşanan  saldırıya ilişkin tavırlarını ortaya koymaları ve şiddetle kınamaları çağrısında  bulunuyoruz."  YPG/PKK güdümündeki SDG'nin sözde Genel Komutanı "Mazlum Abdi" kod  adlı Ferhat Abdi Şahin'in Peşmerge ile PKK arasında 13 Kasım'da çıkan çatışmaya  ilişkin yaptığı açıklamasına da değinen Lezgin,  Abdi ve arkadaşlarının söylem ve  fikirlerinde özgür olmadıklarını, tüm açıklamaları ve yönlendirmelerin  Kandil'deki hocaları tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.
 
Lezgin ayrıca, tüm Peşmerge güçlerine, PKK veya başka bir gayriresmi   gücün saldırısı halinde kendilerini savunma talimatı verdiklerini belirtti.  Lezgin, saldırındaki ölü ve yaralı sayısı hakkında ise detay vermedi.
 
  
 

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