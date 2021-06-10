Emniyet İstihbarat Birimlerinin Başarılı Çalışması Sonucu; TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) terör örgütü kırsal alan yapılanması TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katılan, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan, Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K isimli terörist, bugün Muğla/Milas’ta düzenlenen operasyon ile yakalandı.
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- Terör örgütü TKP/ML'ya darbe! O terörist Muğla'da yakalandı
Terör örgütü TKP/ML'ya darbe! O terörist Muğla'da yakalandı
10 Haziran 2021 Perşembe - 21:28 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 21:28