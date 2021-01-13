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Terör örgütü TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

AA |  13 Ocak 2021 Çarşamba - 19:23 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 19:23

Terör örgütü TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu "Kemal" kod adlı Nihat Konak, İstanbul'da yakalandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye  olmak" suçundan aranan Konak'ın, Esenyurt’ta bir adreste saklandığını belirledi.
 
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2016'da TKP/ML'nin  sözde Türkiye sorumlusu olduğu tespit edilen "Kemal" kod adlı Nihat Konak'ı  gözaltına aldı.
 
Adreste yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital  malzeme ele geçirildi.
 
Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin, 1979'da Diyarbakır'da  Vahdettin Ayık'ın öldürülmesi olayının faillerinden olduğu ve bu davadan tutuklu  iken 1982 yılında Elazığ Cezaevi'nden örgüt üyeleri ile birlikte firar ettiği  öğrenildi.
 
Şüphelinin ayrıca 1999’da Çankırı Valisi Ayhan Çevik’e yapılan bombalı  saldırının faillerinden olduğu ve bunun yanı sıra birçok örgütsel eyleme  katıldığı bildirildi.
 

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Terör örgütü Nihat Konak İstanbul'
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