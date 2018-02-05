Terör örgütü PKK yandaşlarına İtalya polisinden müdahale

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ve Vatikan ziyaretleri sırasında tüm güvenlik önlemlerine rağmen eylem gerçekleştiren PKK yanaşlarına İtalya polisi müdahalede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan'da bulunduğu sırada İtalya'nın başkenti Roma'da PYD/PKK yanlılarının yasa dışı eylemleri vardı.

Roma'da "Yeşil Bölge" olarak ilan edilen eyleme kapalı alanlara ve yoğun güvenlik önlemlerine rağmen PYD/PKK yanlıları sokağa çıktı.

Terör örgütünün sembollerini ellerinde sallayarak eylem yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zeytin Dalı Harekatı'na karşı sloganlar atan terör yandaşları İtalyan polislerden beklemedikleri bir karşılık buldu.

Sloganlar atarak ilerleyen gruba polis dağılın uyarısında bulundu. Bu uyarıyı dikkate almayan grup yürüyüşünü sürdürürken polisler harekete geçti. PKK yanlılarına müdahale eden polisler grubu dağıtmak için yoğun çaba sarf etti.

"Yeşil Bölge" ilan edilen Roma'da kurallara karşı gelerek eylem yapan göstericilerin bir kısmı müdahalenin ardından kaçarken, bir kısmı ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Yaralı olan göstericiler ise polisler tarafından tedavi edilerek gözaltına alındı.