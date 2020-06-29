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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 23 tutuklama

AA |  29 Haziran 2020 Pazartesi - 22:24 | Son Güncelleme : 29 06 2020 - 22:24

Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 23'ü tutuklandı.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ekim 2018 tarihinde başlatılan  soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında İçişleri Bakanlığınca görevden  alınan Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ile HDP il ve ilçe yöneticilerinin  de bulunduğu 45 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 
 
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
 
Eski Silvan Belediye Başkanı Toprak'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi  ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında  İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de  bulunduğu 19 firarinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 
 
Olay  
 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma  kapsamında, 9 Ekim 2018'de terör örgütü PKK/KCK adına yurt içinde faaliyet  yürüten örgüt yanlısı oluşumların koordinesini sağlamak, örgüt kararları  doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan her türlü eylemi organize etmek için  kurulan sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM)  yapılanmasına yönelik Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasındaki aramada  bulunan fiziki ve dijital dokümanlarda inceleme yapılmıştı.
 
Söz konusu örgütsel dokümanlarda adı geçen ve DTK'da eylem ve  faaliyetlerde bulundukları belirlenen, aralarında İçişleri Bakanlığınca  görevlerinden alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Silvan Belediye  Başkanı Naşide Toprak, HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 64 şüpheli  hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. 
 
Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen  ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alınmıştı.
 

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Diyarbakır PKK terör örgütü
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