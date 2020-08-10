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Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe!

DHA |  10 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:02 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 11:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." dedi.


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