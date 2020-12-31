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Terör örgütü PKK'ya Irak'ta ağır darbe!

AA |  31 Aralık 2020 Perşembe - 21:49 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 21:49

Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.


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Irak PKK terör örgütü örgüte ağır darbe
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