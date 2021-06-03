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Terör örgütü PKK'ya darbe! Sayı 78'e yükseldi

03 Haziran 2021 Perşembe - 20:02 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 20:02

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu." ifadeleri yer aldı.


Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle: Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
 
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
 
Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
 
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 78'e yükseldi.

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İçişleri Bakanlığı PKK Terör örgütü
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