04 Şubat 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.535 0.09 EURO 8,5640 -0.72
USD 7,1440 -0.28 ALTIN 410,660 -2.70
CANLI BORSA
TÜMÜ

Terör örgütü PKK'ya darbe! Hepsi ele geçirildi

DHA |  04 Şubat 2021 Perşembe - 17:57 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 17:57

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonunda ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat imha edildi.


İl Jandarma Komutanlığı'nca merkeze bağlı Yerlibahçe köyü kırsalında yürütülen Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonunda, 3 anti-personel mayını, 3 anti-tank roketatar mühimmatı ve 3 roketatar sevk fişeği ele geçirildi. Patlayıcı ve mühimmat, jandarma tarafından kontrollü olarak imha edildi. 
 

ETİKETLER

Siirt PKK' mühimmat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.