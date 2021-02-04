İl Jandarma Komutanlığı'nca merkeze bağlı Yerlibahçe köyü kırsalında yürütülen Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonunda, 3 anti-personel mayını, 3 anti-tank roketatar mühimmatı ve 3 roketatar sevk fişeği ele geçirildi. Patlayıcı ve mühimmat, jandarma tarafından kontrollü olarak imha edildi.
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- Terör örgütü PKK'ya darbe! Hepsi ele geçirildi
Terör örgütü PKK'ya darbe! Hepsi ele geçirildi
DHA | 04 Şubat 2021 Perşembe - 17:57 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 17:57