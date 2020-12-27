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Terör örgütü PKK'ya darbe! Hepsi ele geçirildi

DHA |  27 Aralık 2020 Pazar - 23:28 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 23:28

Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 106 personelle düzenlenen operasyonda, tespit edilen iki mağarada lav ve antitank mayınının da olduğu mühimmat ile silah bulundu.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı  görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi  ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
 
Bu kapsamda, 25 Aralık'ta merkez Ağaçdibi köyü Mukre mezrası  kırsalında 9 timden oluşan 106 personel ile gerçekleştirilen operasyonda,  teröristlerce yazın kullanıldığı değerlendirilen iki mağara tespit edildi.
 
Mağaralarda yapılan aramalarda, kullanıma hazır 60 milimetrelik havan  mühimmatı, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 46 şarjör ve 105 fişek,  antitank mayını, 30 metre kablo, el telsizi, şemsiye, kullanılmış lav, 3 tüp, 9  akü, 8 büyük pil, çift gözlü el dürbünü, 250 mayon üzerinde 12,7 milimetrelik  uçaksavar mühimmatı, çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.
 
Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.
 
  
 

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Hakkari terör örgütü PKK
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