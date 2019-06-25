Terör örgütü PKK'ya darbe! Hepsi ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar, Onbaşılar, Yediveren ve Pirinin ile Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgelerinde, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mühimmat ele geçirildi. Bölgede yapılan aramada; silah, bomba ve yaşam malzemesi bulundu.

