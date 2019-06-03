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Terör örgütü PKK'ya darbe! Böyle yerle bir edildi

AA |  03 Haziran 2019 Pazartesi - 18:44 | Son Güncelleme : 03 06 2019 - 19:17

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderlerince kullanılan altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılmaz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, 27 Mayıs'ta başlayan harekata  ilişkin bilgilendirme yapıldı.
 
Harekatta terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı  odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara tespit edilerek, kullanılamaz  hale getirildi.
 
Ayrıca Milli ATAK taarruz helikopterlerince gece harekatında tespit  edilen hedefler başarıyla etkisiz hale getirildi.

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