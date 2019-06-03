Terör örgütü PKK'ya darbe! Böyle yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Harekatta terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.
Ayrıca Milli ATAK taarruz helikopterlerince gece harekatında tespit edilen hedefler başarıyla etkisiz hale getirildi.
Millî ATAK taarruz helikopterlerimiz Hakurk bölgesinde icra edilen Pençe Harekâtı’nda, tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.https://t.co/KbXn0ry3MZ#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/AUcFH5Fu06— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 3 Haziran 2019