Terör örgütü PKK'ya darbe! Böyle yerle bir edildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderlerince kullanılan altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılmaz hale getirildi.

