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Terör örgütü PKK'ya darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

31 Ekim 2021 Pazar - 19:24 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 19:24

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.


MSB'den yapılan açıklamada 'Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.' denildi.
 

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Terör örgütü PKK/YPG Zeytin Dalı
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