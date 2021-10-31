MSB'den yapılan açıklamada 'Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.' denildi.
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- Terör örgütü PKK'ya darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'ya darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi
31 Ekim 2021 Pazar - 19:24 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 19:24