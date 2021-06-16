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Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Son 2 ayda 48 terörist etkisiz hale getirildi

16 Haziran 2021 Çarşamba - 13:04 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 13:09

15 Nisan’da başlayan ilkbahar yaz operasyonlarının bugüne kadar yüzde 39’u 3 bin 801’i gerçekleştirildi. İlkbahar yaz operasyonları kapsamında son 2 ayda, 2’si kırmızı, 4’ü turuncu, 1’i yeşil, 9’u gri olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi


Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, teröristlerin tüm barınma alanlarındaki inlerine girecek şekilde 15 Nisan 2021 tarihinde başlatılan  İlkbahar-Yaz operasyonları 1 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek.
 
Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucuları (GK) yer aldığı operasyonlarda, 01 Ekim tarihine kadar 9.630 operasyonun icra edilmesi planlandı. Bu operasyonların bugüne kadar yüzde 39’u 3.801’i  icra edildi. 
 
 
48 terörist etkisiz hale getirildi
 
Operasyonlar kapsamında son 2 ayda, 2’si kırmızı, 4’ü turuncu, 1’i yeşil, 9’u gri olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi, 298 sığınak ve mağarada, 159 Mayın/EYP, 137 silah, 99 el bombası, 35 telsiz, 355 tüp. ve 8.2 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
 
 
İlkbahar-yaz operasyonları 1 Ekim tarihine  kadar devam edecek. 
 

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İlkbahar yaz operasyonları Terör örgütü PKK
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