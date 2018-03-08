Terör örgütü PKK ile Ezidi militanlar arasında çatlak

Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidi Peşmerge Komutanlarından Şeşo, terör örgütü PKK ile ona bağlı Ezidi silahlı gruplar arasında, Ezidilerin Afrin'e gönderilmesi konusunda çatlakların meydana geldiğini söyledi.

KDP Sincar Sorumlusu Kaçak: "Sincar idaresi ve halkı, son üç yıldır terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığından ciddi şekilde rahatsız ve burada kalmasını reddediyor. Ezidi halkı başta olmak üzere Musul yetkilileri ve Kürdistan Bölgesel Hükümeti PKK'nın ilçede konuşlanmasına karşıdır"

Irak'ta Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidi Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, terör örgütü PKK ile ona bağlı Ezidi silahlı gruplar arasında "Ezidi gençlerinin Afrin'e gönderilmesi hususunda" çatlakların meydana geldiğini belirtti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SİLAH ZORUYLA GENÇLERİ SAVAŞA GÖNDERİYOR

Şeşo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın silah zoruyla Sincar'daki Ezidi gençlerini başta Afrin olmak üzere Suriye 'deki çatışma bölgelerine göndermesine Ezidilerin ciddi tepki verdiğini, örgütün hesaplarının tutmadığını ifade etti.

Sincar'daki Ezidi silahlı grupların Afrin'e gitmeyi reddettiğini ve örgüte karşı çıktıklarını dile getiren Şeşo, söz konusu silahlı grupların terör örgütü PKK ile bağını kesebileceğini çünkü her iki taraf arasında ciddi çatlakların oluştuğunu söyledi.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak ise, terör örgütü PKK'nın ivedi bir şekilde bölgeden çıkarılması gerektiğini yineledi.

PKK YÜZÜNDEN BÖLGE HALKI EVLERİNİ TERKETMEK ZORUNDA KALIYOR

Örgütün ilçedeki varlığı nedeniyle terör örgütü DEAŞ'ten sonra göç eden sivillerin kendi evlerine dönmemelerine tepki gösteren Kaçak, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığı nedeniyle ilçe halkının yüzde 80'i Duhok kentine göç ettiğini kaydetti.

Terör örgütü PKK'nın ilçede yaşayan Ezidi sivillerden haraç topladığını aktaran Kaçak, örgüt toplanan paraları Ezidi gençlerin silahlandırılması için kullandığını ve silahlı eğitimleri tamamlanan gençleri Suriye'ye veya başka yere gönderdiği bilgisini verdi.

EZİDİLER TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN VARLIĞINDAN RAHATSIZ

"Sincar, terör örgütü PKK'nın yuvası olmadığı gibi ikinci Kandil 'i de olmayacaktır." diyen Kaçak "Sincar idaresi ve halkı, son üç yıldır terör örgütüPKK'nın bölgedeki varlığından ciddi şekilde rahatsız ve burada kalmasını reddediyor. Ezidi halkı başta olmak üzere Musul yetkilileri ve Kürdistan Bölgesel Hükümeti PKK'nın ilçede konuşlanmasına karşıdır." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Ağustos 2014 tarihinde Sincar'a saldırmasını bahane eden terör örgütü PKK, Ezidileri koruma bahanesiyle bölgede varlık göstermeye başlamış ve farklı isimler adı altında kendi himayesinde Ezidilerden oluşan silahlı gruplar kurmuştu.