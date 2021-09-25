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Terör örgütü PKK hakkında bomba peşmerge iddiası!

AA |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 21:49 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 21:49

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, 51 terör örgütü PKK mensubunun örgütten ayrıldığı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine katıldığı iddia edildi.


Erbil merkezli "Kurdistan 24" yayın kuruluşunda yer alan haberde,  Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Aşti Koçer'in konuya ilişkin  açıklamalarına yer verildi.
 
Koçer, Sincar Dağı’nda terör örgütü PKK'nın 51 mensubunun örgütten  ayrıldığını ve Sincar Peşmerge Komutanlığı ile ilişkiye geçtiğini söyledi.
 
Habere göre, terör örgütü saflarını terk eden 51 PKK mensubu Peşmerge  güçlerine katıldı.
 
Konuya ilişkin IKBY hükümetinden ise bir açıklama yapılmadı.
 
PKK, Sincar Anlaşması sonrası IKBY'ye yönelik terör eylemlerini  artırdı
 
Terör örgütü PKK, Irak hükümeti ile IKBY arasında 9 Ekim 2020'de  imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması öngörülen anlaşma sonrası  IKBY'deki terör eylemlerini artırdı.
 
Sincar Anlaşması'ndan rahatsız olan PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde  oluşturduğu istikrarsızlığı terör eylemleriyle Irak'ın kuzeyine yaymaya ve  dikkatleri Sincar'dan uzaklaştırmaya çalıştığı gözlemleniyor.
 
IKBY'de yüzlerce köyü işgali altında tuttuğu, barışçıl protestoları  şiddete teşvik ettiği ve diplomatik misyonları hedef aldığı belirtilen PKK'nın,  Sincar Anlaşması sonrası Peşmerge, polis, memur ve sivillere yönelik artan  saldırıları dikkati çekiyor.

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Irak Musul Sincar
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