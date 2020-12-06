Terör örgütü PKK'da infaz! 3'ü çocuk 4 terörist...

PKK elebaşı Murat Karayılan’ın örgüt kampından kaçmaya çalışan 3'ü çocuk yaşta 4 teröristi eline aldığı M-16 silahla tarayarak infaz ettiği, sonrasında ailelerin çocuklarının peşine düştüğünü öğrenince de 'Hava saldırısı sonucu öldüler' yalanını uydurduğu ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK 'nın Irak 'ın Kuzey'inde bulunan Kandil 'deki kampında elebaşılarından olan ve aranan teröristler listesinde 10 milyon liralık kırmızı kategoride yer alan 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan 'ın, güvenlik güçlerine sığınmak için Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçarken yakalanan 4 örgüt mensubunu kendi elleriyle kurşuna dizerek infaz ettiği ortaya çıktı.

KAÇMAYI BAŞARAN 27 YAŞINDAKİ TERÖRİST ANLATTI

Örgüt infazı bir yıl gizledikten sonra "Askerin operasyonunda öldüler" diyerek her zamanki gibi yalana başvurdu. Kandil'de bulunan PKK kampından kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Behzat B. kod adlı (27) teröristin ifadesi, örgüt elebaşının yalanını deşifre etti.

ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADI

Hakkâri Yüksekova'dan 5 yıl önce kandırılarak götürüldüğü örgütten ekim ayında kaçan Behzat B. kod adlı terörist örgüt içinde yaşadıklarını anlatarak, "Geçtiğimiz yıl mart ayında Irak'ın kuzeyi ile İran sınır hattında bulunan kamptan kaçarken yakalanan Argeş Piri, Mervan Serhat, Gelhat Beritan ve Reşo Kuri kod adıyla tanıdığım örgüt mensuplarını elleri ve ayaklarından bağlayıp bir mağara içine koydular.

20 KORUMAYLA GELDİ VE ELİNE ALDIĞI SİLAHLA KURŞUNA DİZDİ

Terörist Murat Karayılan 3 gün sonra 20'den fazla korumasıyla kampa geldi. Kampta bulunan 55-60 kişiyi toplayıp bir çember şekline aldırdılar. Mağaradaki 4 kişiyi sürükleyerek bu çemberin ortasına getirdiler. Murat Karayılan elindeki M-16 silahı ile tarayarak infaz etti. Bize dönüp 'Bu sonuç hepinize ders olsun' diyerek bağırıp gitti.

AİLELER ÇOCUKLARININ PEŞİNE DÜŞÜNCE...

İnfaz edilenlerin ailelerinin, çocuklarının akıbetlerini sormaya başladığını duydum" ifadelerini kullandı. İstihbarat birimleri bu ifade üzerine yaptıkları detaylı çalışmada infaz edilen teröristlerle ilgili Murat Karayılan'ın terör örgütünün yayın organlarında, "23 Nisan 2019'da askerin hava saldırısında öldüler" deyip timsah gözyaşı döktüğünü belirledi.

TESLİM OLAN PKK'LI ÖLDÜRÜLENLERİN KİMLİĞİNİ TEŞHİS ETTİ

İnfaz edilen Argeş Piri kod adlı Şadi Önal, Mervan Serhat kod adlı Adem Akyol, Gelhat Beritan kod adlı Şervan Atilla ve Reşo Kuri kod adlı Ayetullah Cengiz'in fotoğrafları, teslim olan Behzat B. kod adlı terörist A.Ş. tarafından teşhis edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE İNFAZLAR SIRADANLAŞTI

Eli kanlı terör örgütü PKK'da infazlar çok uzun yıllardır sıradanlaşmış durumda. Hata yapan, terör elebaşlarının emirlerini sorgulayan, teslim olmak isteyen, tecavüze direnen çok sayıda terörist, kırmızı bültenle aranan örgüt elebaşlarının bizzat ya da verdiği talimatlarla öldürülüyor. Bu infazlar kaçmayı başaran teröristler tarafından ifşa ediliyordu. (Sabah)