Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor! Sayısı 141'e yükseldi
Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor! Sayısı 141'e yükseldi
27 Ağustos 2020 Perşembe - 22:54 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 22:54
İçişleri Bakanlığı: Jandarma ve Emniyetin ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensubu ile birlikte 1 Ocaktan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 141e yükseldi.