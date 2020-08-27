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Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor! Sayısı 141'e yükseldi

27 Ağustos 2020 Perşembe - 22:54 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 22:54

İçişleri Bakanlığı: Jandarma ve Emniyetin ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensubu ile birlikte 1 Ocaktan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 141e yükseldi.


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İçişleri Bakanlığı pkk Mardin terörist
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