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Terör örgütü MLKP üyesi 17 şüpheli tutuklandı

DHA |  11 Eylül 2020 Cuma - 18:36 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 18:44

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan MLKP terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.


İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütüne 8 Eylül'de İstanbul merkezli 7 ilde operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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MLKP Terör operasyon
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