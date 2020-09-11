İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütüne 8 Eylül'de İstanbul merkezli 7 ilde operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Terör örgütü MLKP üyesi 17 şüpheli tutuklandı
DHA | 11 Eylül 2020 Cuma - 18:36 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 18:44