Terör örgütü ile Esad'ın buğday kavgası!

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlarda çiftçilerden satın alarak Kamışlı ilçesinde depoladığı buğdayı kendi kontrolündeki bölgeye taşımak isteyen Beşar Esad rejimi, terör örgütünün engeline takılırken, taraflar buğday konusunda bir kez daha kavgaya tutuştu

Suriye'de, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu yaz çiftçilerden arpa ve buğday satın alma konusunda çekişmeye giren terör örgütü YPG/ PKK ve Esad rejimi, bir kez daha karşı karşıya geldi. Hasat döneminde YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki çiftçilerden satın aldığı arpa ve buğdayı Kamışlı ilçesine bağlı Tavariç beldesindeki silolarda depolayan Esad rejimi, kontrol ettiği bölgelerde ekmek krizinin patlak vermesi üzerine, söz konusu buğdayı Suriye 'nin iç kesimlerine sevk etme kararı aldı.

ESAD'IN BUĞDAY KONVOYUNU PKK DURDURDU

AA'da yer alan habere göre bu işlemi 10 gün içinde tamamlamayı planlayan Esad rejimi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine yakalanmamak için de sevkiyatları gece saatlerinde 5'er tırlık küçük gruplar halinde yapmaya başladı. Kamışlı'dan önceki akşam hareket eden buğday yüklü tırlar, Rakka 'nın Tabka ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce durduruldu.

BUĞDAYIN DEĞERİNİN YÜZDE 30'UNU İSTEDİ

YPG/PKK, sevkiyata izin verme karşılığında, Esad rejiminden tırlarda yüklü buğdayın değerinin yüzde 30'unu talep etti.

Taraflar arasındaki sorun sürerken, Tabka ve Kamışlı'da buğday yüklü tırların bekleyişi sürüyor.

REJİMLE BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN BUĞDAY KAVGASI

Bu sene hasat mevsiminin yaklaşmasıyla, terör örgütü ve Esad rejimi arasında buğday savaşı başlamıştı. Rejim, terör örgütü işgali altındaki Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerindeki çiftçilere örgütten daha iyi fiyat teklifi yaparken, terör örgütü de iller arasında buğday taşımacılığını engellemiş ve bu yüzden de halkın tepkisini çekmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜYLE ANLAŞMIŞTI

Ancak Esad rejimi, Suriye Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesini engellemek için haziran sonunda YPG/PKK ile bazı tavizler karşılığında anlaşmaya varmıştı. Anlaşma gereği, rejim söz konusu bölgelerden gerçekleştirdiği buğday ve arpa alımını durdurmuştu.

HASEKE'Yİ BİRLİKTE YÖNETİYORLAR

Terör örgütü YPG/PKK ve Esad rejimi, Haseke kentini birlikte yönetiyor. Rejim güçleri Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik birimi ve 156. Tugayı kontrol ediyor. Haseke iline bağlı Kamışlı ilçe merkezinde ise rejime ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik birimi yer alıyor. Haseke ilindeki bazı devlet kurumları da Esad rejiminin kontrolünde bulunuyor.