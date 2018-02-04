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Terör örgütü hedefleri vuruluyor!

04 Şubat 2018 Pazar - 10:10 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 10:10

Sınırda konuşlu topçu birlikleri, Afrin'deki terör hedeflerini ateş altına aldı


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Zeytin Dalı Harekatında  askerlerin şehit düştüğü, terör örgütünün işgalindeki alanlara top atışı  gerçekleştiriliyor. 
 
Sınırda konuşlu Fırtına obüsleri, Kilis-Hatay hudut hattındaki Darmık  Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri, Fırtına  obüsleriyle yoğun olarak ateş altına aldı. Bombalanan alanlardaki terör hedefleri  tam isabetle vuruldu.
 
Geceden bu yana bölgeden aralıklarla çatışma seslerinin de duyulduğu  bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de izlenebiliyor.
 
Bu arada bölge, askeri araç gereç ve personelle takviye ediliyor.
 
  

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Afrin terör hedefleri topçu birlikleri
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