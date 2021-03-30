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Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları yakalandı

AA |  30 Mart 2021 Salı - 7:19 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 7:35

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.


İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, koordineli yürüttükleri çalışmada, 1992'den itibaren birçok kez  yakalanan ve yaklaşık 19 yıl cezaevinde kalan, cezaevinde terör örgütünün  organizasyonunda açlık grevi eylemlerine katılan, 2020 Ağustos'ta gözaltına  alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli Yasemin Karadağ'ın, incelenen dijital  veriler neticesinde DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğunu tespit etti.
 
 
Şüpheli Karadağ'ın, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan aranan  teröristler listesinde "gri" kategoride bulunan ve yakalandıktan sonra tutuklanan  Caferi Sadık Eroğlu'nun ardından örgüt tarafından bu göreve getirildiği  öğrenildi.
 
 
Aynı dijital verilerde 2000'den itibaren 3 kez cezaevine giren şüpheli  Yeter Gönül Aydın'ın ise örgütün sözde memur sorumlusu olduğu belirlendi.
 
 
Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler örgütün hücre evinde  saklanan Aydın'ı ve belirlenen adresinde bulunan Karadağ'ı gözaltına aldı.
 
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Yeter Gönül DHKP/C Terör örgütü Yeter Gönül Aydın Yasemin Karadağ
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