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Terör örgütü DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal yakalandı!

09 Aralık 2020 Çarşamba - 21:50 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 21:50

Terör örgütü DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı.


Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul  ve Edirne Emniyet Müdürlükleri ekipleri; DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Aytaç Ünsal’ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı.
 
Ünsal, Edirne’den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında 1’i Afgan uyruklu, 1’i PKK’dan kaydı bulunan 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandı.
 
Ünsal’ın yakalandığı araçta yapılan aramada;  Meriç Nehrinden geçmek için  kullanılacak 1 adet bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirildi.
 
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C’nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik  gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış,  girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmişti.

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Terör örgütü DHKP-C Aytaç Ünsal
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