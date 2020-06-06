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Terör örgütü DEAŞ'a yılın ilk 5 ayında büyük darbe

AA |  06 Haziran 2020 Cumartesi - 12:03 | Son Güncelleme : 06 06 2020 - 12:03

Barış ve huzuru bozmaya çalışan, insanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yılın ilk beş ayında düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 442 şüpheli yakalandı.


DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlar düzenleyen Türkiye, terör  örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergileyerek örgüte nefes aldırmadı.  Güvenlik güçleri, kesintisiz başarılı operasyonlarıyla başta İstanbul ve Ankara  olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.
 
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ocak-mayıs döneminde polis,  jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda, aralarında terör örgütü  DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yabancıların da bulunduğu 442 şüpheli  gözaltına alındı, örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan şüphelilerden 76'sı tutuklandı, zanlılardan bazıları  sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.
 
Çok sayıda DEAŞ üyesi, yargılandıkları davalarda hapis cezasına  çarptırıldı.
 
Bazı önemli operasyonlar
Balıkesir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında  Irak'ta terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri öne sürülenlerin de olduğu 11  şüpheli tutuklandı.
 
Kocaeli'de haklarında soruşturma yürütülen DEAŞ'ın sözde emirinin  eşinin de aralarında bulunduğu 4 kadın, Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş  yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Hatay'da gözaltına alındı.
 
Edirne'de jandarma ekiplerince yakalanan Kırgızistan uyruklu çoban  K.K'nin DEAŞ üyesi olduğu belirlendi. Hakkındaki 6 yıl 3 ay hapis cezası  nedeniyle arandığı tespit edilen çoban, jandarmadaki işlemlerinin ardından  çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
 
DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle  aranan Danimarka vatandaşı Y.A, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te  Suriye sınırında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk  edilen zanlı, savcılık kararıyla Interpol işlemleri için İl Göç İdaresi  Müdürlüğüne teslim edildi.
 
Kırşehir'de terör örgütüne yönelik operasyonda DEAŞ elebaşı Ebubekir  el-Bağdadi'nin akrabası olduğu öne sürülen 7 şüpheliden biri tutuklandı. Serbest  bırakılanlar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
 
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda "Irak'ta bombalı  eylemler yaptığını" itiraf eden zanlı tutuklandı.
 
Bursa'nın İnegöl ilçesinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden  olduğu belirlenen "Abu Taki Alshamy" kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A. (50)  yakalandı. İlçede bir inşaatta gözaltına alınan zanlının, Suriye'nin Deyrizor  kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey  yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Y.A.A. ile örgütte istihbaratçı  olarak faaliyet gösteren oğlu K.E. cezaevine gönderildi.
 
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu  zanlı yakalandı. Örgüte tekrar katılmak için Suriye'ye gitme hazırlığı yaptığı  öğrenilen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
 
DEAŞ'lıların aldığı cezalardan bazıları
Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey üyesi olduğu belirtilen ve  yargılandığı davada tahliye edilmesine karar verilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis  Bayancuk, itiraz üzerine cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklandı.
 
Terör örgütü DEAŞ adına İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında  oldukları ve adreslerinde yapılan aramalarda maket uçakların bulunduğu iddiasıyla  8 sanığın yargılandığı davada Zelimkhan Aslembekovitch Tsaysaev, ''silahlı terör  örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, 7 kişinin  ise beraatine hükmedildi.
 
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada Yasir Habib ve Ayman  Ramazan, "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 16 yıl 3'er ay hapis cezasına  çarptırıldı.
 
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası  oldukları iddia edilen Mohammed Dhajer Talab ve Mohammed Mahmood Mohammed,  "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.
 
Kırşehir'de DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin akrabası 4 sanığa "terör örgütüne  üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
 

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