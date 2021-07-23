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Terör örgütlerine ‘kripto para’ şoku! 100 milyon lira bloke edildi

MASAK milli güvenliğe kast eden FETÖ ve benzeri yapıların kripto varlık piyasasındaki finans ağını deşifre ediyor. Salgın sürecinde 100 milyon lirayı kripto para yoluyla yurtdışına çıkarmak isteyen şirketlerin hesaplarına bloke koyan MASAK, bazılarının Amerikan borsasına gönderilmeye çalışıldığını belirledi. Kurul, bu yolla terör örgütlerinin finanse edilmesini önlemek amacıyla kritik kararlar aldı.

Terör örgütlerine ‘kripto para’ şoku! 100 milyon lira bloke edildi Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, spor kulüpleri, noterler ile aynı yükümlülükler altına alınarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirlerden yükümlü tutuldu.
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