24 Şubat 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
9°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.522 0.58 EURO 4,6660 -0.01
USD 3,7910 0.22 ALTIN 161,950 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Terör mevzileri vuruluyor

AA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 13:26 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 13:28

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları, obüs topları ve çoklu roketatarlarla ateş altına alındı.


Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde  YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü  üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta  başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.  
 
Harekat kapsamında Afrin'in batı ve kuzey kırsalında yer alan  teröristlere ait mevziler, savaş uçakları, obüs topları ve çoklu roketatarlarla  vuruluyor.
 
Bölgeye destek amacıyla gönderilen askeri araçların sınır hattına  sevkiyatı da sürüyor.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.