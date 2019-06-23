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Terör hedefleri yerle bir edildi!

AA |  23 Haziran 2019 Pazar - 10:46 | Son Güncelleme : 23 06 2019 - 11:01

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sinat-Haftanin  bölgesine hava harekatı düzenlendi.
 
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK  tarafından kullanılan silah  mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu vuruldu.
 

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