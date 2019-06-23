Terör hedefleri yerle bir edildi!
AA | 23 Haziran 2019 Pazar - 10:46 | Son Güncelleme : 23 06 2019 - 11:01
Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK
tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu vuruldu.