Termometreler 47 dereceyi gösterdi, hayat durma noktasına geldi!

Son dönemlerin en sıcak günlerini yaşayan Diyarbakır’da, termometreler 47 dereceyi gösterdi. Sıcakların etkili olduğu kentte bazı vatandaşlar corona virüs salgının da etkisiyle evlerine çekilirken, çocuklar Anzele Parkının yolunu tuttu.
Çocuklar burada kendilerini serin suya bırakırken, dışarıda bulunan az sayıda vatandaş da sur dipleri ve gölgelik alanı tercih etti. Sıcaklardan bunalıp Anzele Parkının serin suyuna gelen Furkan Güneş, çok sıcak olduğunu, bunaldığını ve serinlemek için buraya geldiğini ifade etti.
58 yaşındaki vatandaş Mahmut Tokalı ise sıcak havalarda çok fazla dışarı çıkılmaması gerektiğini belirterek "Böyle bir sıcaklığa ilk kez şahit oluyorum. Serinlemek için ağaçlık alanları tercih ediyorum" dedi.
ELAZIĞ'DA DA TERMOMETRELER 48 DERECEYİ GÖSTERDİ
Elazığ'da etkili olan sıcak havalar hayatı olumsuz etkiliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan etkilenenler, kent merkezindeki çeşmelerde serinlemeye çalıştı. Termometreler 48 dereceyi gösterirken, Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde hasta, çocuk ve yaşlıların dışarı çıkılmamaları konusunda uyarılar yapıldı. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği beklendiğinden, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir" denildi.