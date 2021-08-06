Orman yangınlarının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçraması radyoaktif sızıntı konusunun gündeme gelmesine neden oldu. Yanan termik santralin radyoaktif sızıntıya neden olup olmadığı merak edilirken, radyoaktif sızıntının ne olduğu da sorgulanan konular arasına girdi. Cevabı merak edilen soruya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Marmaris Öğretmenevi Yangın Yönetim Merkezi'nde yapılan açıklamayla yanıt verildi. Peki, Termik santral yanarsa radyoaktif sızıntı olur mu? Radyoaktif sızıntı nedir, nasıl oluşur, Kemerköy Termik Santrali'nde radyoaktif sızıntı var mı?

Muğla'da 29 Temmuz'da orman yangınları ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklama yaptı. Açıklamada orman yangınları değerlendirilirken, yanarsa radyoaktif sızıntıya neden olacak Kemerköy termik santrali konusu ele alındı. Peki, Termik santral yanarsa radyoaktif sızıntı olur mu? Radyoaktif sızıntı nedir?

KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ'NDE RADYOAKTİF SIZINTI VAR MI?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla genelinde bir hafta yağış beklenmediğini söyledi. Bakan Soylu ise gerekli ölçümlerin gerçekleştirildiğini ve herhangi bir radyoaktif sızıntı tespit edilemediğini açıkladı.

"SANTRALDE ÇOK CİDDİ HASAR OLUŞMADI"

Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangınla ilgili konuşan Pakdemirli, "Yangın Kemerköy'de santralinin şaft sahasına atladı ve ondan sonra da karşı tepeye atlayarak devam etti. Konuyla alakalı Enerji Bakanımız gerekli incelemeleri yaptı. Ancak ilk tespitlere göre Kemerköy Termik Santrali çok ciddi bir hasar almadan bu konuyu atlatmış oldu" dedi.

"TERMİK SANTRALDE RADYOAKTİF SIZINTI TESPİT EDİLMEDİ"

Bugün itibariyle 35 ayrı mahalle ve 6 ilçede yangınla mücadele edildiğini belirten Bakan Soylu, "Kemerköy Termik Santrali'nde meydana gelen olaydan hemen sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri gerekli ölçümleri gerçekleştirdi. Herhangi bir radyoaktif sızıntı tespit edilememiştir. Zaman uzadıkça motivasyon düşmemekte, zaman uzadıkça yorgun olunmasına rağmen yorgunluk gösterilememeye çalışılıyor. Herkes büyük bir mücadele veriyor. Öyle tablolara şahit oluyoruz ki büyük milletimizin asaletini burada her an yaşıyoruz. Hem kahramanlarımızın ortaya koymuş oldukları mücadeleye, hem bir şey yetiştirebilir miyim, bir ağaç bile yanmasın mücadelesini gerçekleştirdikleri büyük bir anlayış hala sahada devam etmektedir. Hala hem havadan hem de karadan büyük bir mücadele verilmektedir" dedi.

RADYOAKTİF SIZINTI NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Radyoaktif kirlenme ya da radyolojik radyoaktif maddelerin yüzeylerde veya katılar, sıvılar ve gazlar (insan vücudu da dahil) içinde kasıtsız ve istemeden bulunması durumudur.

Radyoaktif sızıntı nükleer santralın uranyum yakıt çevriminin olduğu çekirdeğin parçalanması sonucu oluşur.

TERMİK SANTRAL YANARSA RADYOAKTİF SIZINTI OLUR MU?

Uzmanlar, kömürle üretim yapan Termik Santralin'den radyoaktif sızıntı değer rötgen cihazı kadar etkili olduğunu belirtiyor. Radyoaktif sızıntı nükleer santrallerde olur.

Termik santralde yanan kömürden açığa çıkan eser miktarda radyoaktif madde, dağda bayırda toprakta bulunan radyoaktiviteden biraz daha fazladır. Kömürün içinde eser miktarlar uranyum elementler bulunur ama bu radyoaktif sızıntıya neden olmaz.

AFAD ise resmi internet sitesinde Radyasyon tanımı yaparken, radyasyon ve radyoaktif arasındaki farkı da ortaya koyuyor.

Radyasyon ortamda taşınan enerji olarak tanımlanabilir. Bu enerji, parçacıklar ve elektromanyetik dalgalar (‘foton’ denilen kütlesi bulunmayan enerji paketçikleri) aracılığıyla taşınır. Bir atoma enerji aktarılarak atomdan elektron koparılmasına iyonlaşma denir. Eğer taşınan enerji, atomlarda iyonlaşmaya sebep oluyor ise ‘iyonlaştırıcı radyasyon’ adını alır.

Alfa parçacığı, beta parçacığı ve nötron parçacık radyasyonuna, gama ışını ve x-ışınları ise elektromanyetik radyasyona örnektir ve hepsi iyonlaştırıcı radyasyondur.

Eğer radyasyon (taşınan enerji) atomlarda iyonlaşmaya sebep olmuyorsa iyonlaştırıcı olmayan radyasyon olarak adlandırılır. Bu radyasyon ile taşınan enerji, atomdan elektron koparmak için yeterli olmadığı için iyonlaşmaya sebep olmaz. İyonlaştırıcı olmayan tüm radyasyon çeşitleri elektromanyetik radyasyondur. İletişimde kullanılan radyo dalgaları, mikrodalgalar ve görünür ışık iyonlaştırıcı olmayan(elektromanyetik) radyasyona örnektir.

Radyoaktivite, fazla enerjiye sahip atom çekirdeklerinin fazla enerjilerini radyasyon yayımlayarak bırakması olayına denir. Bu olaya aynı zamanda radyoaktif bozunma da denir. Radyoaktif bir çekirdeğin bozunma olayı olasılıklara bağlı bir süreçtir ve belirli bir zaman süresinde bozunma olasılığı hesaplanabilir ancak kesin olarak ne zaman bozunma olacağı belirlenemez. Radyoaktif atomların birim zamanda yaydıkları radyasyon aktivite olarak adlandırılır.

Bir radyoaktif maddenin başlangıçtaki aktivitesinin ya da diğer bir deyişle atom sayısının yarıya inmesi için geçen süreye yarı-ömür denir. Yarı-ömür, aktivitenin azalması ile ilgili bir parametre olduğu için çok önemlidir.