Türkiye’nin birçok noktasında çıkan orman yangınları ve yangınlarla mücadele devam ederken Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Çökertme Koyu'ndaki yangının termik santrallere yaklaştığı aktarılınca vatandaşlar termik santraller ve termik santrallerin yanması durumunda neler yaşanacağına yönelik araştırma yapmaya başladı. Termik santral nedir? Termik santral Türkiye’de nerelerde var, Termik santral olan iller neresi? Termik santral yanarsa ne olur?

Orman yangınları ile mücadele devam ederken son güncellemeye göre 125 yangının 117’si tamamen kontrol altına alındı. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangının termik santrallere yaklaştığı bildirilince termik santraller hakkında yapılan araştırmalar da artı. Pek, termik santral nedir? Termik santral yanarsa ne olur? Termik santral Türkiye’de nerelerde var, Termik santral olan iller neresi?

Termik santral nedir?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Bir termik santralda üretilen elektrik enerjisinin maliyeti yakıt maliyeti, tesisin kurulum masrafları, işçi maliyetleri, bakım, hammadde girişi ve atık maliyetlerinin toplamıdır. Peki, termik santral nedir? İşte termik santral kullanım alanları...

Ülkemizde termik santral teknolojileri konusunda yeterli know-how’a sahip yerli firma olmaması nedeniyle, bu teknolojilerin tamamına yakını yurt dışındaki firmalar tarafından sağlanmaktadır. Bunun neticesinde ülkemiz çok büyük miktarlarda döviz kaybetmekte ve yurt dışı firmalara bağımlı kalınması nedeniyle termik santrallerimizde büyük zaman ve üretim kayıpları oluşmaktadır.

Mevcut sorunların analizi, performans iyileştirme ve modernizasyon çalışmalarının yanında bu teknolojilerin yerlileştirilmesi sorunların çözülmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Enerji sektöründeki sürdürülebilirliğin devamlılığı açısından, yıllardır süregelen dışa bağımlılığın azaltılması amacı ile söz konusu bu teknolojilerin yerli sanayimize kazandırılması ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir.

Çalışma Alanları:

•Atık ısı kullanımı ve bölge ısıtma sistemleri

•Isı depolama sistemleri



•Kömür yakıtlı buhar kazanlarında oluşan cüruflanmanın giderilmesi



•Kazan tasarımı



•Termik santral modernizasyon ve yenilenme



•Termik Santrallerde emreamadeliği düşüren sebeplerin araştırılması



•Performans görüntüleme sistemleri



•Simülasyon ve modelleme

Termik santral olan iller

Kurulu gücüne göre Türkiye’de bulunan en büyük 10 termik santral şunlardır: