Terlik siparişi verdi,hayatının şokunu yaşadı!

Dolandırıcılar her gün yenisini icat ettikleri yöntemlerle masum insanların hayatını karartırken, özellikle sıkça kullandıkları yöntemlerden biri de icra takibi ile korkutma. Bu yöntemin uygulandığı mağdurlardan biri de İstanbul ’da yaşayan Sabiha Temizkan. Temizkan, sosyal medyada sponsorlu reklamlardan beğendiği terliğin siparişini verdi. Ancak genç kadına sandalet terlik yerine pazar terliği geldi. Ardından Temizkan’a sipariş vermemesine rağmen aynı şirketten her gün farklı mesajlar gelmeye başladı. Temizkan’a PTT aracılığıyla saat kargolandı. Sipariş vermediği için kargoyu almayan genç kadına gönderilen “İkinci kez gönderimiz sağlanan C... saatinizi almadığınız belirlenmiştir. Teslim alınmayan kargolara usulsüz siparişten dolayı 4 bin TL’lik ilamsız icra takibi dosyası oluşturacağını bildiririz” SMS’i tedirginlik yarattı.