Terlik siparişi verdi,hayatının şokunu yaşadı!

Dolandırıcılar her gün yenisini icat ettikleri yöntemlerle masum insanların hayatını karartırken, özellikle sıkça kullandıkları yöntemlerden biri de icra takibi ile korkutma. Bu yöntemin uygulandığı mağdurlardan biri de İstanbul ’da yaşayan Sabiha Temizkan. Temizkan, sosyal medyada sponsorlu reklamlardan beğendiği terliğin siparişini verdi. Ancak genç kadına sandalet terlik yerine pazar terliği geldi. Ardından Temizkan’a sipariş vermemesine rağmen aynı şirketten her gün farklı mesajlar gelmeye başladı. Temizkan’a PTT aracılığıyla saat kargolandı. Sipariş vermediği için kargoyu almayan genç kadına gönderilen “İkinci kez gönderimiz sağlanan C... saatinizi almadığınız belirlenmiştir. Teslim alınmayan kargolara usulsüz siparişten dolayı 4 bin TL’lik ilamsız icra takibi dosyası oluşturacağını bildiririz” SMS’i tedirginlik yarattı.

14 gün iade hakkı

Temizkan, “Instagram’da hikayeleri izlerken sponsorlu reklamlardan ‘B......’ firmasından sandalet siparişi verdim. Kargoyu açtığımda şoke oldum. Beğendiğim sandalet değil, pazar terliğine benzer bir terlik gönderildiğini gördüm. Daha sonra da aynı şirketten mesajlar gelmeye devam etti. PTT’ye tekrar adıma kargo yollamışlar. Ama ben sipariş vermedim. Telefonuma durmadan mesaj geliyor. Kargomu almazsam hakkımda usulsüz siparişten icra takibi yapılacağı belirtiliyor. Tedirgin oldum” dedi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise uyardı:

“Bu tarz bir olayda kargoyu teslim almamanın sorumluya hiçbir yükümlülük ve sorumluluğu yoktur. Kargoyu almazsanız ‘Şu cezayı alırsınız’ gibi mesajlara itibar etmeyin. Kargo alınmadığı takdirde gönderene iade edilir. İnternetten alışverişlerde tüketicinin siparişten sonra teslim anına kadar vazgeçme hakkı olduğu gibi teslim alsa bile teslimden itibaren 14 gün zarfında koşulsuz, cezasız ve herhangi bir masrafa katlanmadan iade hakkı vardır. Alışveriş yapacak olanlar mağduriyet yaşamak istemiyorlarsa cazip fiyatlar ve albenili ürün fotoğraflarına aldanmasın. Kapıda ödemeyi de güvenli olarak düşünmemeleri gerekir. İnternetteki ilanların yanında mersis numarası, adres, telefon, satış sözleşmesi ve cayma hakkı ile ilgili bilgilendirme yoksa o mecradan alışveriş risklidir.” (Milliyet)