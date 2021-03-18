Terlik fırlattı! Hapis cezası ile karşı karşıya kaldı

Trabzon'da, iki çocuğun kavgasına karışan kadınlar mahkemelik oldu. Kardeşinin dövdüğünü iddia ettiği çocuğun kulağını çeken abla A.Y., çocuğun annesi E.K. ile tartıştı. Tartışmada A.Y.'nin kendisini tehdit edip, terlik fırlattığı önü süren E.K. şikâyetçi oldu. Soruşturmayı tamamlayan savcı, terlik iddiasını reddeden A.Y. hakkında silahlı tehdit, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi basit yaralama suçlarından 2.5 yıldan 6.5 yıla kadar hapis cezası istedi

Trabzon'da iki çocuğun kavgasına karışan kadınlar mahkemelik oldu. Tartıştığı kadına terlik fırlattığı iddia edilen kadın hakkında savcı hapis cezası istedi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon ’un Kaşüstü Mahallesi'nde 29 Haziran 2020 tarihinde 11 yaşındaki M.K. ile 8 yaşındaki Y.K. arasında kavga çıktı. M.K., kendisinden üç yaş küçük olan Y.K.'yi darp etti. Bunun üzerine çocuğun ablası A.Y., kardeşini döven M.K.'nin kulağını çekti.

TEHDİT EDİP, TERLİK ATTI DİYE ŞİKÂYETÇİ OLDU

Bu durumu öğrenen M.K.'nın annesi E.K. ise evine gittiği A.Y. ile tartıştı. Tartışma sırasında A.Y.'nin, “Sen kimsin kapıma niye geldin. Seni asarım öldürürüm, boğarım” şeklinde sözler sarf ettiği iddia edildi. E.K., şikâyetçi olduğu kadının kendisine terlik attığını da ileri sürdü. İfade veren A.Y. ise terlik atmadığını söyledi.

TERLİK SİLAH SAYILDI, HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcı, A.Y. hakkında silahlı tehdit, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi basit yaralama suçlarından hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede A.Y. adlı kadının iki suçtan 2.5 yıldan 6.5 yıla kadar hapsi istendi. (Habertürk)