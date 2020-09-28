Terken Hatun kimdir? Terken isminin anlamı nedir? Sultan Melikşah'ın eşi, 1 Mahmud’un annesi Terken Hatun nasıl öldü?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin başlaması ile birlikte karakterlerle ilgili araştırmalar da arttı. Merak edilen karakterlerden biri de Melikşah'ın eşi olan Terken Hatun oldu. Terken Hatun’un hayatı ve tarihteki konumu arama motorlarından sorgulanmaya başlandı. Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve 1. Mahmud'un annesi olan Terken Hatun'un hakkında merak edilenler…

Sultan Melikşah'ın eşi Terken Hatun hakkında merak edilenler Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin ekran macerasının başlamasıyla arttı. Terken Hatun ve Terken kelimesinin anlamı sorgulanmaya başlandı. Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve 1.Mahmud'un annesi Terken Hatun hakkında merak edilenler…

TERKEN HATUN KİMDİR?

Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve I. Mahmud'un annesi.

Gerçek adı bilinmeyen Terken Hatun'un babası, Batı Karahanlıların kurucusu İbrahim Tamgaç Han’dır.

1064 veya 1068 yılında Sultan Melikşah ile evlenmiştir. Kocası hayatta iken oğlu Mahmud'un veliaht olarak atanması için üvey oğlu Berkyaruk taraftarı vezir Nizamülmülk ile mücadeleye girişmiştir. Kocasının ölümünü gizleyen Terken Hatun, Gazzali'nin oğlunun küçük yaşta olmasından dolayı sultan olamayacağına dair fetva vermesine rağmen kızının kocası Abbasi halifesi Muktadi’den oğlu adına hutbe okutmayı başardı.

Berkyaruk’u yakalatmak için İsfahan’a adam gönderdi ve İsfahan'ı teslim aldı. Nizâmülmülk’ün taraftarlarınca Rey’e götürülen Berkyaruk üzerine bir ordu gönderdi. Ordu yenilince Berkyaruk, İsfahan'ı kuşattı. Berkyaruk'a 500.000 dinar verip Fars ve İsfahan dışındaki hakimiyetini kabul etti. Azerbaycan meliki olan Berkyaruk’un dayısı İsmail bin Alp Sungur'a evlenme ve saltanatta ortaklık teklif etti. İsmail'e yardımda bulunup ordusunu teçhiz etti ancak İsmail, Berkyaruk'a yenilerek İsfahan'a sığındı. Kumandanlar Terken Hatun'un, İsmail ile evlenmesine mani oldular.

Mücadeleden vazgeçmeyen Terken Hatun, Emir Üner komutasında gönderdiği ordunun da yenilmesi üzerine tahtı ele geçirmek isteyen kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş ile kuvvetlerini birleştirmek üzere İsfahan’dan ayrıldı fakat yolda hastalanarak geri döndü ve bir süre sonra İsfahan’da öldü.