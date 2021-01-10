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Terkedilmiş botta 1.5 ton kaçak midye ele geçirildi

DHA |  10 Ocak 2021 Pazar - 20:42 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 20:42

Edirne'nin Enez ilçesinde, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerince ortak düzenlenen çalışmada Meriç Nehrinde terkedilmiş bir botta yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1.5 ton kum midyesi ele geçirildi.


Enez Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptıkları ortak çalışmada Meriç Nehri'nin denize döküldüğü noktasında terkedilmiş bir botta arama yaptı. Botta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1.5 ton kum midyesi ele geçirildi. Botu bırakıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Midyeler ise Enez Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezinde denize bırakıldı.
 

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Edirne Enez Sahil Güvenlik
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