Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? Uzmanından 6 adımda doğru üniversite tercihi!

Sınava giren 1 milyon 672 bin 376 öğrencinin 2020-YKS sonuçları açıklandı. Üniversite adayları sonuçların ardından açıklanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte tercihlerini belirledi. ÖSYM’nin takvimine göre YKS üniversite tercihleri 6 Ağustos'ta başlayıp 14 Ağustos’da bitecek. Üniversite adayları 'Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?' sorusunu araştırıyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Doğru tercih nasıl yapılır? İşte uzmanlardan tercih önerileri...

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilerin puanlarına göre üniversite tercihlerini hazırlama heyecanı başladı. YKS üniversite tercihleri 6 Ağustos'ta başlayıp 14 Ağustos’da bitecek. Öğrenciler sonuçlarını geçen senenin verileri ile kıyaslayarak değerlendirmeye başladılar bile. YKS tercihlerine 2 gün kala doğru tercih yaparak istediği bölüme yerleşmek isteyen adaylar da 'Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?' sorusunu araştırıyor. PDR Koordinatörü Sibel Durak YKS tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

PDR Koordinatörü, Eğitim Uzmanı Sibel Durak, YKS tercihleri ile ilgili jadaylara bilgi verdi.

Durak, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türlerinden hazırlanan öğrencilerin hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Adayların Sayısal ve Eşit Ağırlık puan yığılmaları nedeniyle geçen seneye göre beklediklerinin gerisinde bir sıralama ile karşılaştıklarını belirten Durak, "430-550 sayısal puan aralığındaki öğrenci sayısında neredeyse 30 bin kişilik bir artış oldu. Aynı şekilde 430 ve üzerinde puan alan toplam öğrenci sayısı 2019’da Eşit Ağırlık puanında 7.787 iken bu yıl 12.290 öğrenciye yükseldi. Yani 430-550 eşit ağırlık puan aralığındaki öğrenci sayısında 4.500 kişilik bir artış olmuştur. Tercihler mutlaka bu veriler dikkate alınarak yapılmalıdır.” dedi.

TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sibel Durak YKS tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı:

1- Öğrencilerin tercihlerini yaparken puanı değil; Y-TYT, Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA veya Y-DİL başarı sıralamalarını dikkate alması gerekir.

2- YÖK-Atlas’taki ve Kılavuzdaki veriler dikkatle incelenmeli ve tercih edilmesi düşünülen programların kontenjanlarındaki değişimler dikkate alınmalıdır.

3- ‘Tercih Listesi’ demek, bölümlerin puanlarına göre yüksekten düşüğe sıralandığı liste demek değildir. Tercih Listesi demek ‘istek listesi’ demektir. Yani adayın girmeyi en çok istediği üniversite ve/veya bölümden, girmeyi daha az istediği bölüme doğru sıralanan listedir. Dolayısıyla puanı daha düşük fakat daha çok istenen bir bölüm, puanı daha yüksek ama daha az istenen bir bölümün üstüne yazılabilir.

4- Aday tercihleri arasında kazandığı takdirde kayıt olmak istemediği üniversite ve bölümlere kesinlikle yer vermemelidir. Çünkü bir sonraki yıl sınava girildiği takdirde, diploma notu katkısı yarıya düşecektir. Bu da 15-30 puan arasında bir kayıp anlamına gelir.

5- Tercihler yapılırken uzman görüşü ve desteği alınması son derece önemlidir. Bu konuda sizi tanıyan rehber öğretmenler ve alanında profesyonel Tercihler yapılırken uzman görüşü ve desteği alınması son derece önemlidir. Bu konuda sizi tanıyan rehber öğretmenler ve alanında profesyonel kariyer ve tercih danışmanları yardımcı olabilir.

6- Adayların kendilerine şu soruları sorup verecekleri cevaplar doğrultusunda hareket etmeleri önemlidir: