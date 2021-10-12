Terazi burcu kadını kiminle evlenmelidir? Terazi burcu kadınları evlilikte nasıldır?

Terazi kadınları dengeli kişilik özellikleri ile ön plana çıkar. Bu burçların adalet ve eşitlik duyuları çok gelişmiştir. Bu nedenle de her konuda objektif olamaya çaba gösterirler. Bu burcun kadınları herkes için en iyisini yapmak için ellerinden geleni yapmaya her zaman hazırdırlar. Ama genel olarak pasif bir yapıları vardır. Kavga ortamlarından hiç hoşlanmazlar. Her durumda barıştan yana olmaları nedeni ile; her zaman uyum ve dengeyi ararlar.

Terazi burcu kadınları, dengeli ve adaletli olmalarının dışında zarif ve kibar bir kişiliğe sahiptir. Terazi burçlarının en kötü özelliklerinden biri ise çok temiz kalpli olmalarıdır. Terazi burcu kadınları, ilişkilerinde çok pasif oldukları için kendilerini koruyup kollayacak ve kendisini yönlendirecek bir eşe ihtiyaç duyar.

Terazi Burcu Kadını Kiminle Evlenmelidir?

Terazi burcu kadınları, sosyal olmayı ve sosyalleşmeyi çok severler. Bu nedenle de terazi kadını kendi gibi hareketli, girişken ve enerjik ikizler burcu ile çok iyi anlaşırlar. Terazi kadınını sürekli olarak çekiştirip aktif olması için zorlamazsanız asosyal bir hayat yaşamaya başlar. Bu da onların psikolojini önemli ölçüde bozar. Bu nedenle de onların hayatlarında her zaman ikizler burcuna ihtiyaçları vardır.

Terazi kadınının genellikle pasiftir. Bu nedenle de; her zaman onları çekip çevirecek bir karaktere ihtiyaçları vardır. Terazi kadınları, herhangi bir konuda karar almakta çok zorlanırlar. Bu nedenle de aslan burcunun sağlam ve kararlı adımları terazi kadınına çok iyi gelir. Hayatlarında aslan burcu erkeği olan terazi kadınları hiçbir zaman karar almak zorunda kalmaz. Bu nedenle de oldukça rahat bir yaşam sürerler. Çünkü aslanlar, başkaları adına da karar almaktan büyük bir keyif alırlar.

Kova burcu için de tıpkı terazi kadınında olduğu gibi adalet ve eşitlik olguları çok önemlidir. Çevresine karşı çok düşkün ve duyarlı olan özgürlüğüne düşkün kova burçları terazi kadınları ile çok iyi anlaşırlar. Çünkü bu ikili her zaman aynı şeyi düşünür ve genellikle de aynı dili konuşurlar.

Terazi Burcu Kadınları Evlilikte Nasıldır?

Terazi burcu kadınları, dengeli ve adaletli olmalarının dışında zarif ve kibar bir kişiliğe sahiptir. Terazi burçlarının en kötü özelliklerinden biri ise çok temiz kalpli olmalarıdır. Terazi burcu kadınları, ilişkilerinde çok pasif oldukları için kendilerini koruyup kollayacak ve kendisini yönlendirecek bir eşe ihtiyaç duyar. Evlilikleri genellikle uzun ömürlü olur. Sorunları hemen çözmek ve tatlıya bağlamak isterler. Aynı zamanda terazi burcu kadınları, sosyalleşmeyi çok severler ve çok fazla evde vakit geçirmek istemezler. İlişkilerini canlı tutmak için arada bir sürpriz almak isterler. Terazi burcu kadınları, evlilikteki sorunları çözmeye yönelik çaba gösterirler. Fakat terazi kadınları, bazı durumlarda tırnaklarını çıkarmayı da iyi bilirler. Bu nedenle onların sabrını da çok zorlamamak gerekir.