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Teravih namazları ile ilgili flaş karar! Bakan duyurdu...

30 Mart 2021 Salı - 16:34 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 17:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teravih namazı ile ilgili de açıklamada bulunan Koca, "Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek." dedi.


Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları:

Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun  Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı.

Mutant giderek arttığı için, ağırlıklı İngiliz  varyantı olduğu için ve bulaştırıcılığı da fazla olduğu için bu dönemde bizim  kapalı, kalabalık ortamlardan ve özellikle yakın temastan uzak durmamız  gerekiyor.

Biontec-Pfizer aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç  gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı. 

Biontec-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı  2,8 milyon oldu. Bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak.

(Aşı) sırası gelen, 'Ben Biontec aşısı olmak  istemiyorum.' dediğinde, bir başka, Sinovac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda  sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak.

Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada  hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek.

(Nazal aşı) Mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi  önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan  çalışmaları bitti. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı.  Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim, GMP şartlarında bittiğinde  gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış  olacağız.

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