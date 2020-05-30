Teras katındaki mangal keyfi yangına neden oldu

İstanbul Küçükçekmece'de teras katında yapılan mangal yangın çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın saat 20.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Hacıoğlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın teras katında çıktı. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle hafta sonunu evde geçiren bir aile teras katında mangal yaptı.

Rüzgâr sebebiyle mangaldan sıçrayan alevler teras katını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen itfaiye ekipleri teras katındaki yangına merdiven aracıyla müdahale etti.

Yangın itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.