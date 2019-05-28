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Tepki yağmıştı! Soruşturma başlatıldı

28 Mayıs 2019 Salı - 18:55 | Son Güncelleme : 28 05 2019 - 19:22

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, pedofili içeren ifadelerin yer aldığı kitabın yazarı, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlattı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya ve bazı haberlerde basım tarihi 2013 olan bir kitapta pedofili içeren ifadelere yer verildiğinin görüldüğü aktarıldı. 
 
Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin Tu?rk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık tes?kil ettig?i gerekçesiyle yazar, basım ve dag?ıtımını yapan kis?iler hakkında yasal is?lemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli yasal sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
 
Açıklamada, "Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerikle mücadelemiz devam edecektir." ifadesine yer verildi
 
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kültür ve  Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine kaleme aldığı kitapta yer alan bazı  ibarelerle ilgili Abdullah Şevki hakkında Tu?rk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi  uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  soruşturma başlatıldığı bildirildi.
 
  
 

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