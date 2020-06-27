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Tepki yağıyor! Sokak ortasında dehşet...

DHA |  27 Haziran 2020 Cumartesi - 8:46 | Son Güncelleme : 27 06 2020 - 8:46

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede tartıştığı genç kızı darbetti. Genç kızın şiddet gördüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


İzmir'de meydana gelen olayda bir kişi sokak ortasında tartıştığı genç kızı darp etti; tokat attı ve yumrukları. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
 
Olay, dün akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede genç kızla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, genç kıza tokat attı, yumrukladı. Genç kız, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı.
 
 
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, genç kızı darbeden kişinin yakalanıp, cezalandırmasını istedi. 
 

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İzmir Bayraklı darp
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