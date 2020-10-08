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Tepki çekti! 'Teşhir mi yapıyorsun spor mu?'

Tepki çekti! 'Teşhir mi yapıyorsun spor mu?' Oyuncu Aslı Bekiroğlu spor pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu.
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