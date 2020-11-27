Tepki çeken karar! Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor

Mahkemeden emsal oluşturacak karar! Tepkilere neden oldu. Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren kararda 'koronavirüs' detayı dikkat çekiyor. Ordu'da bir aile mahkemesi geçici velayeti ilişkin ilginç bir karara imza attı. 5 yaşındaki çocuğun geçici velayeti sağlık çalışanı olması nedeniyle anneye verilmedi. Koronavirüsün yüksek bulaştırıcılığına dikkat çekilen kararda, "Çocuğun babaya verilmesinin yüksek yararına olacağı" ifade edildi. Anne karara itiraz etti.

Ordu'da bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan Cemile Deniz, bir süre evli kaldığı kocası ile geçimsizlik yaşaması üzerine boşanma kararı aldı. Boşanma davasının görüldüğü Ordu 2. Aile Mahkemesi, 5 yaşındaki çocuğun geçici velayetini önce anne Cemile Deniz'e verdi.

'RİSK ALTINDA' DİYE VELAYETİ İSTEDİ

Ancak baba bu karara itiraz etti. Eşinin hemşire olarak görev yaptığını belirten baba, "Sürekli ambulansla evlere girip çıkıyor. Çocuğum korona nedeniyle ağır risk altında. Velayeti bana verilsin" dedi.

Babanın bu itirazını kabul eden mahkeme, çocuğun velayetinin babaya verilmesini kararlaştırdı. Mahkemenin gerekçesinde, "Koronavirüs hastalığının yüksek bulaştırıcılığı göz önünde bulundurularak, çocuğun geçici velayetinin bu aşamada babaya verilmesinin yüksek yararına olacağı kanaatine varılmıştır" denildi.

'SIRF MESLEĞİNDEN ÖTÜRÜ ANNE CEZALANDIRILIYOR'

Anne bu karara itiraz etti. Annenin avukatı ve Sağlık-Sen Hukuk Müşaviri Özlem Titrek Yıldırım tarafından mahkemeye verilen itiraz dilekçesinde; Cemile Deniz'in salgın bahane edilerek sırf mesleğinden ötürü evladının elinden alınması suretiyle cezalandırıldığı belirtildi. Velayet kararının düzeltilmesi talep edildi.

SAĞLIK-SEN BAŞKANI SEMİH DURMUŞ'TAN TEPKİ

Karara Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş'dan da tepki geldi: "Maalesef oldukça trajik bir durum ile karşı karşıyayız. Koronavirüsle mücadele çocuğun velayetini anneden alıp babaya verilmesine gerekçe olabiliyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Sağlık çalışanları aşrı iş yükü altında eziliyorlar.++bu süreçte sağlık çalışanlarının aile huzurlarının kalmadığına tanık olduk. Ancak sağlık çalışanları koronavirüs nedeniyle evlatlarından da koparılmaya başlandı. Vicdanları yaralayan bu kararın takipçisi olacağız."

Şimdi gözler Ordu. 2. Aile Mahkemesi'nin annenin itiraz üzerine vereceği karara çevrildi. (Habertürk)