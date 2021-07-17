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Tepki çeken görüntüler! Biri çatıdan sarkıttı biri de süpürge ile vurdu

DHA |  17 Temmuz 2021 Cumartesi - 17:40 | Son Güncelleme : 17 07 2021 - 17:40

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir çocuk, iple bağladığı yavru kediyi çatıdan sarkıtırken, kız kardeşi de süpürgeyle art arda vurdu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.


Gebze'nin Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi’nde meydana gelen olayda, sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre kız çocuğu, iple bağladığı kediyi evin çatısından sarkıttı. Küçük kız, kediyi daha sonra evin tavanına doğru çekip, olduğu yerde döndürdü.  
 
Bu sırada tavana süpüren kız kardeşi, elindeki süpürge ile iple bağlı kediye art arda vurdu. Küçük kız, daha sonra süpürgeyi ters çevirip, sapıyla kediye vurdu. İpi elinde tutan kız da hareketsiz kalan yavru kediyi sürükleyerek, çekti.  
 
Görüntüleri cep telefonu kamerasıyla uzaktan çeken kişi de çocuklara tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisleri, soruşturma başlattı. Polis, çocukların yaşadığı eve giderken, olayın daha önce yaşandığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

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Kocaeli Gebze kedi işkence
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