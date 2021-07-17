Tepki çeken görüntüler! Biri çatıdan sarkıttı biri de süpürge ile vurdu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir çocuk, iple bağladığı yavru kediyi çatıdan sarkıtırken, kız kardeşi de süpürgeyle art arda vurdu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Gebze'nin Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi’nde meydana gelen olayda, sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre kız çocuğu, iple bağladığı kediyi evin çatısından sarkıttı. Küçük kız, kediyi daha sonra evin tavanına doğru çekip, olduğu yerde döndürdü.

Bu sırada tavana süpüren kız kardeşi, elindeki süpürge ile iple bağlı kediye art arda vurdu. Küçük kız, daha sonra süpürgeyi ters çevirip, sapıyla kediye vurdu. İpi elinde tutan kız da hareketsiz kalan yavru kediyi sürükleyerek, çekti.