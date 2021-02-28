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Teoman Sancar CHP'den istifa etti

28 Şubat 2021 Pazar - 17:20 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 17:22

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, partisinden istifa ettiğini duyurdu.


 
İstifa kararını Twitter hesabından duyuran Sancar şu ifadelere yer verdi;
 
Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.
 
Parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin e-Devlet üzerinden yaptığı CHP'den istifa başvurusu da onaylanmıştı.
 
Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak, eleştirilerini dile getiren milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel, partiden istifa ettiklerini açıklamıştı.

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