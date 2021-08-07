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Teoman'dan 'Yardım konseri düşünüyor musunuz?' sorusuna şaşırtan çıkış!
Ünlü şarkıcı Teoman, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Gazetecilerle konuşan şarkıcı, "Yardım konseri düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.
Bebek'te görüntülenen rock müziğin başarılı ismi Teoman, önceki gün arkadaşlarıyla bir mekanda bir araya gelerek hasret giderdi. Muhabirlerle konuşan sanatçı, konserlerin başladığı için mutlu olduğunu ifade etti.