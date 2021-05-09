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Teoman çalışmalarını erteledi!

09 Mayıs 2021 Pazar - 13:33 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 13:33

Ünlü şarkıcı Teoman, geçtiğimiz gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını cevaplayan şarkıcı, müzik çalışmalarının pandemiden dolayı aksadığını anlattı.


Cihangir'de görüntülenen rock müziğin başarılı ismi Teoman, koronavirüs salgını nedeniyle müzik çalışmalarını ertelemek zorunda kaldığını belirtti. Teoman, "Müzik sektörünün keyfi yok. Online konserler veriyorum. Bu süreçte yapabildiğimizi yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
 
Yazları genellikle Bodrum’da geçiren ünlü şarkıcı, tatil planlarının sorulması üzerine, "Bu sene bir yere gidesim yok. Bir süre daha buralardayım." dedi.
 
Son olarak elindeki kitaplar dikkat çeken Teoman, "Kitap okumayı seviyorum. Belli bir tarzım yok. Yeter ki kitap olsun" diye konuştu.
 
ALBÜM MÜJDESİ 
 
Öte yandan Teoman, geçtiğimiz aylarda pandemi kısıtlamaları nedeniyle evde kalan müzikseverlerle Trump Sahne'de çevrim içi konserle buluşmuştu. Evlere konuk olan şarkıcı, 'Gecenin Sonuna Yolculuk' isimli yeni çıkacak albümünün müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı.
 
Mesut Yılmaz/ MİLLİYET
 

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