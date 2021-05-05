Teoman Alili hayatını kaybetti

PERİNÇEK: ‘GÖKTEN BİR YILDIZ KAYDI’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal’a bağlanarak, “Türk milletinin başı sağ olsun. Gökten bir yıldız kaydı. O bir iyimserlik timsali. Bir anı yok karamsar olduğu. Bırakalım bir saati, bir gün, bir an bile kimse onu karamsar görmemiştir. Hep iyimser, hep umutlu. Çünkü gerçek bir devrimciydi” dedi. (Hürriyet)