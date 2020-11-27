Temsa elektrikli otobüs ihracatına başladı

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan hisse devir işlemleriyle Sabancı Holding ve Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF Group ortaklığı bünyesine katılan Temsa ilk elektrikli otobüs ihracatını gerçekleştirdi. Elektrikli toplu taşıma konusunda gelişmiş ülkelerin başında gelen İsveç’e gerçekleştirilen MD9 electriCıty ihracatı kapsamında, şirketin Adana’daki tesislerinde üretilen 6 adet araç fabrikada yapılan son işlemlerin ardından İsveç’e doğru yola çıktı. Söz konusu araçların, önümüzdeki günlerde Göteborg yakınlarındaki Öckerö bölgesine ulaşması ve kısa süre içinde trafiğe çıkmaları bekleniyor. Araçlar, Öckerö Belediyesi’nin toplu taşıma faaliyetleri için kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de kullanılıyor



Tüm tasarımı, yazılımı, bileşen yerleşimi ve araç dinamiği Temsa’ya ait olan 59 yolcu kapasiteli araç iki kapısı sayesinde hızlı yolcu indirme-bindirme olanağı sağlıyor.

230kwh Li-ion pil ile 400 km menzil özelliğine sahip olan bu otobüs, 5 saatte şarj edilebiliyor. MD9 electriCity hali hazırda 230kwh Li-ion pil ile 400 km menzil özelliğine sahip olan bu otobüs, 5 saatte şarj edilebiliyor. MD9 electriCity hali hazırda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de konukların ulaşım ihtiyacının sağlanması için kullanılıyor.