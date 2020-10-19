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Temsa'da yeniden yapılandırma süreci tamamlandı

AA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 17:51 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 17:51

Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile başlatılan Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) sürecinin olumlu sonuçlanmasıyla Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Temsa) üretime devam etmesi için bütün engeller kalktı.


Temsa'nın Finansal Yeniden Yapılandırma süreci tamamlandı. Türkiye'nin köklü otomotiv sanayi kuruluşlarından Temsa, Mayıs 2019'da  ortaklık yapısındaki değişiklik sonrasında yaşadığı  finansal sıkıntıdan ötürü   geçen yıl sonunda konkordato başvurusunda bulunmuştu.
 
  Faaliyetleri önemli ölçüde aksayan Temsa'nın yeniden faaliyetine devam  edebilmesi için bu yılın mayıs ayında Sabancı Holding'in iştiraki Exsa Export  Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ (ExSA) ile küresel çapta sektörün öncü  kuruluşlarından Çekya menşeli Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF Group'un   iştiraki PPF Beer Topholdco B.V. (PPF) Temsa paylarının tamamını yüzde 50-50  ortaklıkla satın almak için ortaklık sözleşmesi imzalamıştı. Türkiye ve ilgili ülkelerde Rekabet Kurumlarına yapılan başvuruların  olumlu sonuçlanması üzerine Sabancı Holding ve Skoda Transportation firmanın ana  hissedarları haline geldi.
 
Temsa'da mutlu son
 
 AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Ziraat Bankası liderliğinde  oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile başlatılan Finansal Yeniden Yapılandırma  süreci olumlu sonuçlandı. Bu gelişmeyle birlikte Temsa'nın üretime devam etmesi  için bütün engeller kalkmış oldu. Yılda 10 binin üzerinde araç üreten, yaklaşık 1400 kişiye istihdam  sağlayan, 60'tan fazla ülkeye tamamen Türk mühendislerinin tasarımı otobüsler  ihraç eden, elektrikli otobüste dünyada önde gelen üreticilerden biri konumunda  bulunan Temsa'nın, ülke ekonomisine ve ihracatına önemli katkılar sağlamaya devam  etmesini ve yabancı yatırımcının bir Türk markasına sermaye koyarak ortak  olmasını finans çevreleri son derece olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.  Öte yandan Sabancı Topluluğu ve Skoda Grubu yöneticilerinin konuyla  ilgili olarak önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması ve basın açıklaması yapması  bekleniyor.
 
  
 

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TEMSA otobüs yeniden yapılandırma
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